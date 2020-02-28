شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لرد الاعتبار أمام صن داونز بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة بين الأهلى بطل مصر وصن داونز الجنوب إفريقى التي ستقام في السادسة مساء غد السبت على ملعب استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

يدخل المارد الأحمر اللقاء بقيادة رينيه فايلر، المدير الفنى، برغبة في الثأر من الذكرى السيئة التي واجهته في الموسم الماضى حين تلقى أقسى خسارة له في تاريخه القارى بالسقوط 5-0 أمام الفريق الجنوب إفريقى في نفس المرحلة، ما زاد من صعوبة المواجهة التي حظيت باهتمام كبير منذ الإعلان عن القرعة التي فرضت على بطل مصر مواجهة خصمه العنيد صن داونز، كما يسعى الفريق لكسر الحاجز الذي وقف أمامه مؤخرا في المنافسة على اللقب لتعزيز رقمه القياسى بلقب تاسع في دورى الأبطال، فضلا عن رغبة الأحمر في مصالحة جماهيره الحزينة بعد الخسارة من الزمالك بركلات الترجيح وضياع كأس السوبر المحلى.

تحضيرات الفريق شهدت حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين بعدما عمد المدير الفنى إلى إبعاد اللاعبين عن الأجواء المشحونة التي تفجرت عقب خسارة السوبر المحلى، وأحداث القمة الأخيرة التي احتسبت نتيجتها لصالح الأهلى بعد انسحاب الزمالك، وذلك للتركيز على المواجهة الصعبة الليلة.

ويعول مدرب الأهلى على عاملى الأرض والجمهور للنجاح في الاختبار الأصعب.

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وينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى في حراسة المرمى وأمامه أحمد فتحى ورامى ربيعه وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدى قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن.

من جانبه، أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أن مواجهة صن داونز صعبة ومهمة، لكن لاعبى الأهلى مؤهلون ومستعدون بشكل جيد للقاء، وأنه لا يحب الحديث عن الماضى، لأن الماضى والمباريات السابقة ليست في حساباته.

وأشار فايلر إلى أن الفوز على صن داونز الجنوب إفريقى أمر يحتاج إلى بذل أقصى الجهد، بجانب التوفيق في الملعب من أجل تحقيق الهدف المنشود.

على الجانب الآخر، يأمل صن داونز الذي فرض نفسه كواحد من القوى الكبرى في القارة بالسنوات الأخيرة منذ تتويجه بلقب دورى الأبطال للمرة الأولى في 2016، في تحقيق مفاجأة أخرى بالبطولة القارية الأولى للأندية.

ويعتمد صن داونز على النكهة الأمريكية الجنوبية عبر البرازيلى ريكاردو ناسيمنتو والأورجوايانى جاستون سيرينو وآخرين في التشكيلة التي تتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية قبل جولة الإياب. وقال موسيمانى: «الأهلى نادى القرن في إفريقيا، فوزنا في النسخة الماضية بخمسة أهداف سيزيد صعوبة مهمتنا في اللقاء».