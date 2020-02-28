شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفع الطوارئ استعدادًا لمواجهة الأهلى.. وصدقى يطمئن على جاهزية البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق الكروى بنادى سموحة عن فكرة ملاقاة أحد فرق الدرجة الثانية أو الدورى الممتاز، خلال التجربة الودية الأخيرة التى ستقام الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الأهلى يوم 11 مارس المقبل فى بداية الدور الثانى للدورى الممتاز، وقرر صدقى استبدالها بمباراة مع فريق الناشئين بالنادى وذلك لتخوفه من تعرض اللاعبين للإصابة فى حالة مواجهة فريق من خارج النادى، خاصة بعد المجهود الكبير الذى بذلوه مؤخرا خلال فترة التوقف والتى اختتمها بمواجهة قوية مع طنطا انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف وأعتبرها تجربة مفيدة استطاع خلالها التعرف على المستويين الفنى والبدنى للاعبين الذين شاركوا فى المباراة، ولعب سموحة 3 مباريات مع الاتحاد وشركة مياه الإسكندرية وشركة ميدو.

فيما اطمأن المدير الفنى على جاهزية اللاعبين الذين سيقوم بالدفع بهم أمام الأهلى لتعويض غياب الرباعى صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبدالمنعم وفوزى الحناوى بناء على اتفاق الناديين بعدم إشراكهم فى مواجهات الأهلى، ووفقا للمعلومات الواردة من النادى فإن صدقى استقر على الدفع بحسام حسن بدلا من صلاح محسن وإسلام جمال بدلا من ناصر ماهر، بينما قرر المدير الفنى إعادة الناشئين سلامة أحمد وخالد عبدالفتاح ومحمود فهمى ومحمد أبوالحمد إلى التدريب مع فرقهم لكى يتفرغ الفترة القادمة للتركيز مع لاعبى الفريق الأ ول وعددهم 26 لاعبا واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية محمد نادى ومحمود حليمو وعودتهم إلى مستواهم العالى وأصبحوا جاهزين للمشاركة بعدما كانوا خارج حسابات حسام حسن، المدير الفنى السابق للفريق، وحصل اللاعبون على راحة سلبية الجمعة وتستمر اليوم على أن يعود الفريق للتدريبات غدا الأحد.