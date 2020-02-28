شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يُخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي منتخب مصر أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الإفريقي «كاف»، يؤكد خلاله تحديد موعد مباراتي منتخب مصر الأول أمام نظيره توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021».

وحدد كاف موعد المباراة الأولى يوم 26 مارس المقبل في مصر، والمباراة الثانية يوم 29 مارس في توجو.

ورفض الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة حسام البدري، خوض مباريات ودية خلال معسكر المنتخب الوطنى المقبل خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب تلاحم مباريات الدورى الممتاز أو تعرض أحدهم للإصابة قبل مواجهتى توجو المهمتين، فضلًا عن تأكيد الجهاز الفنى على ضرورة السفر إلى توجو لخوض مباراة الإياب بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق وتوفير أكبر قدر من تركيز اللاعبين.