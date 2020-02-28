شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يخفض سعر كوليبالي تمهيداً لرحيله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 كشفت صحيفة "كوريير ديلو سبورت" الإيطالية أن مسؤولي نادي ​نابولي​ الإيطالي قرروا تخفيض سعر بيع المدافع ​خاليدو كوليبالي​، تمهيدًا لرحيله نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن السعر الجديد لـ كوليبالي يُقدر بـ84 مليون جنيه إسترليني بعدما كانت إدارة نابولي حددت سعر بيع اللاعب بـ100 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق. Advertisements وجذب كوليبالي انتباه العديد من كبار أوروبا بعد تألقه مع النادي الإيطالي. ويعتبر ​مانشستر يونايتد​ أكثر الأندية رغبة في ضم المدافع في وقت ارتبط بفترات سابقة بكل من ​مانشستر سيتي​ وآرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

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