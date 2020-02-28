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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يخفض سعر كوليبالي تمهيداً لرحيله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
كشفت صحيفة "كوريير ديلو سبورت" الإيطالية أن مسؤولي نادي نابولي الإيطالي قرروا تخفيض سعر بيع المدافع خاليدو كوليبالي، تمهيدًا لرحيله نهاية الموسم الحالي.
وذكرت الصحيفة أن السعر الجديد لـ كوليبالي يُقدر بـ84 مليون جنيه إسترليني بعدما كانت إدارة نابولي حددت سعر بيع اللاعب بـ100 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق.
وجذب كوليبالي انتباه العديد من كبار أوروبا بعد تألقه مع النادي الإيطالي.
ويعتبر مانشستر يونايتد أكثر الأندية رغبة في ضم المدافع في وقت ارتبط بفترات سابقة بكل من مانشستر سيتي وآرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان.
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