الفيحاء يفوز على الرائد بثلاثية فى الدورى السعودى

حقق فريق الفيحاء فوزا مهما على نظيره فريق الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة العشرين منبطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز ثلاثية الفيحاء نواف الصباحي، أدميلسون دياز و صامويل أوسو في الدقائق ٤٣، ٧٤، ٧٩ من زمن اللقاء. بينماأحرز هدف الرائد الوحيد رائد الغامدي في الدقيقة ٥ من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادى الفيحاء المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٧ نقطة، في حين ياتي نادي الرائد فى المركز السادس برصيد ٣١ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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