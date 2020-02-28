شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمي الترجي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز اشرف بن شرقي الهدف الثاني لفريق الزمالك في مرمي الترجي التونسي في الدقيقة 72 من عمر مباراة الزمالك والترجي المقامة الان ضمن مباريات دور الـ 8 بدوري أبطال افريقيا لتصبح النتيجة 2/1 للزمالك. تقدم بن غيث للترجي في الدقيقة 27 وتعادل للزمالك اوناجم في الدقيقة 31 من عمر المباراة. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى. خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. بينما بدأ الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبدالرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا. يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.









































































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