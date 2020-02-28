شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجى .. الأبيض يكرر سيناريو السوبر ويقهر أبناء سويقة 3/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا ، وسط حضور 30 ألف مشجع ، و تقدم الترجي في الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث ، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك في الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 72 ، و محمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3.

ويقام لقاء الإياب بين الزمالك و الترجي يوم 6 مارس بتونس .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبدالرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.

الشوط الأول :

بدأت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبي الترجي التونسي و إستحواذ تام للكرة ووصلو أكثر من مرة لمرمى أبو جبل لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 5 ينجح حمدو الهوني في قطع تمريرة من طارق حامد ويمر من محمود علاء ويسدد كرة قوية تخرج بجوار القائم الأيسر لأبو جبل في فرصة خطيرة .

الدقيقة 6 تمريرة من حمودة لاعب الترجي داخل منطقة جزاء الزمالك تخرج من أمام إبراهيما واتارا في فرصة خطيرة.

بعدها يعود الزمالك للإستحواذ على الكرة واللعب على الكرات الطويلة من أجل فك الضغط من قبل الترجي لكن دون خطورة أو وصول للمرمى.

يهدأ اللقاء نسبيا ويستمر اللعب لأكثر من دقيقة في وسط الملعب.

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقتين لإصابة إلياس شتي مدافعي الترجي التونسي بشد في العضلة الخلفية

الدقيقة 20 أول تغيير للترجي بخروج إلياس شتي و نزول خليل شمام .

تعود السيطرة للاعبي الزمالك بفضل تحركات أوناجم و زيزو ويستحوذ الأبيض على وسط الملعب دون خطورة على المرمي.

وفى الدقيقة 27 يفاجئ الترجي الجميع بهدف لعبد الرؤوف غيث علي يسار حارس الزمالك معلنا عن الهدف الأول بعد تمريرة بينيه من بن حمودة.

يضغط الزمالك وينجح المغربي محمد أوناجم من إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 30 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تسكن شباب بن شريفية.

الدقيقة 33 ينشط بعدها لاعبو الزمالك على أمل إحراز هدف التقدم ويمرر أوناجم كرة عرضية يقابلها مصطفي محمد برأسية تخرج لضربة مرمى.

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الدقيقة 36 ضربة حرة مباشرة للزمالك يلعبها ساسي يقابلها محمود علاء برأسية قوية تصطدم بالعارضة وتخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 38 هجمة مرتدة للزمالك تصل لاوناجم الذى يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها ضعيفة في يد الحارس بن شريفية.

الدقيقة 40 تسديدة قوية من الترجي من على حدود منطقة الجزاء تخرج لركنية .

يضغط لاعبو الترجي في الدقائق الأخيرة ويصل لاعبيه لمرمى أبو جبل ولكن دون ترجمة لأهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 /1 .

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني هادئاً بين الفريقين ، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة أو هجمات على أي من المرميين.

ينشط لاعبو الترجي ويصلو لمرمى الزمالك وتسديدات على المرمى لكن يشتتها الدفاع تارة وويتصدي أبو جبل للتسديدات الأخرى.

الدقيقة 55 أول ظهور للزمالك في الشوط الثاني بتسديدة قوية من مصطفي محمد الذى يمر من لاعبى الترجي ويسدد كرة قوية تخرج لضربة ركنية.

تعود السيطرة تسبيا للزمالك بفضل تحركات بن شرقي و أوناجم و ساسي ومصطفي محمد ، ويلعب أوناجم أكثر من عرضية من الجبهة اليمني دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 60 نزول عبد الرحمن مزيان بدلا من بن حموده.

الدقيقة 61 عرضية للترجي يخرجها محمد أبو جبل ببراعة لضربة ركنية.

الدقيقة 62 ركنية تصل لإبراهيما تراوري يلعبها برأسه قوية يتصدي لها أبو جبل.

الدقيقة 63 يمر بن شرقي ببراعة من 3 لاعبين من الترجي يصل داخل منطقة الجزاء يسددها يخرجها دفاع الترجي.

الدقيقة 66 هجمة للترجي وتمريرة أرضية ينقذها الونش ويخرجها لركنية.

الدقيقة 67 يستقبل مصطفي محمد كرة عرضية ويسددها ضعيفة يتصدي لها بن شريفية.

الدقيقة 72 عرضية من زيزو تصل لأشرف بن شرقي يسددها قوية على يسار بن شريفية معلنا عن الهدف الثاني للزمالك.

الدقيقة 73 كارت أحمر لمحمد على بن رمضان ، و إنذار أصفر لمعز بن شريفية للإعتراض على الهدف

تعود السيطرة للزمالك بعد الهدف الثاني ويضغط على لاعبى الترجي

الدقيقة 80 خروج محمد أوناجم ونزول محمود شيكابالا .

الدقيقة 81 هجمة عن طريق شيكابالا ومصطفى محمد يسددها شيكا تخرج ضربة مرمى.

الدقيقة 82 خروج زيزو و نزول عبدالله جمعه بدلاً منه.

يعتمد الترجي على الهجمات المرتدة وسط تكتل دفاعي من الزمالك.

الدقيقة 86 نزول ماهر بن الصغير و خروج ابراهيما واتارا.

الدقيقة 88 نزول كاسونجو كابونجو و خروج مصطفى محمد.

تستمر سيطرة الزمالك في الدقائق الأخيرة ونجح أشرف بن شرقي في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 90+1 بعد عرقلته من محمد على اليعقوبي. ، يتصدي لها محمود علاء مدافع الزمالك محرزا الهدف الثالث للزمالك ، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك 3 / 1 فى لقاء الذهاب.