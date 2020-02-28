الشرقية يفوز على المريخ بثلاثية ويعتلى صدارة دورى القطاعات

حقق فريق الشرقية 2004 فوزا غاليا ومستحقا على نظيره فريق المريخ البورسعيدي بثلاثية نظيفة وسط أداء عالى وقوى من أحفاد عرابى ليتصدر أحفاد عرابى قمة المجموعة برصيد 6 نقاط. أحرز أهداف اللقاء اللاعب "محمد السيد" الهدف الأول فى الدقيقة العاشرة من الشوط الأول ، وأضاف الحاوى"عبدالرحمن محمد " الهدف الثانى والثالث فى الشوط الثانى . العاشرة من الشوط الأول ، وأضاف الحاوى"عبدالرحمن محمد " الهدف الثانى والثالث فى الشوط الثانى . يتكون الجهاز الفنى للفريق من محمد على جبر

وعبده عبدالعظيم وطارق عطيه مدرب حراس مرمى وايهاب وحسام ادارى الفريق تحت اشراف الدكتور مصطفى زكى رئيس قطاع الناشئين و احمد كمال المدير الادارى للفريق ورمضان فريد المشرف على مدربى حراس المرمى و لوفا نائب رئيس القطاع . وايهاب وحسام ادارى الفريق تحت اشراف الدكتور مصطفى زكى رئيس قطاع الناشئين و احمد كمال المدير الادارى للفريق ورمضان فريد المشرف على مدربى حراس المرمى و لوفا نائب رئيس القطاع . قام الدكتور "مجدى عزت" رئيس نادى الشرقية و ابراهيم الباجورى عضو مجلس ادارة النادى بتهنئة الفريق وحسهم على مواصلة الانتصارات.

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