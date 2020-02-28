نيمار يرفع دعوى قضائية ثالثة ضد برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النجم البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ قام برفع دعوى جديدة على ناديه السابق ​برشلونة​، وهي الثالثة ضد النادي الكتالوني، يطالب فيها بالحصول على مبلغ 6.5 مليون يورو.



وقالت الصحيفة: " نيمار يريد هذا المبلغ كتعويض لما دفعه إلى سلطات الضرائب الإسبانية عند انضمامه إلى برشلونة في صيف 2013. نيمار يدعي أن النادي الإسباني وعده بتعويضه عن هذا المبلغ الذي دفعه للضرائب".

وختمت: "ستكون هذه الدعوى الثالثة التي يرفعها اللاعب ضد برشلونة، بمبلغ إجمالي قدره 38.6 مليون يورو"