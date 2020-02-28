شكرا لقرائتكم ندوة عن الصحة النفسية بنادي الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إيمانا بدور الرياضة بالارتقاء بالصحة النفسية وجعل حياة الشعوب أفضل ودور الطب النفسي الرياضي في رفع أداء اللاعبين البدني والذهني في الرياضات المختلفة، تنظم لجنة الكتاب بنادي الجزيرة ندوة عن الطب النفسي. في السابعة مساء غدا السبت.

وتقام الندوة تحت رعاية مجلس إدارة النادي أن تعلن عن عمل تكريم و ندوة ولقاء مفتوح مع الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية و أستاذ و رائد الطب النفسي في الشرق الاوسط عنوان الندوة :الحملة الوطنية لازالة الوصمة عن المرض النفسي و تناقش الطب النفسي الإيجابي و الحديث عن الحملة التي يتبناها الدكتور أحمد عكاشة من أجل إزالة وصمة المرض النفسي. كيفية التعامل النفسي مع المراهقين و أبطال الرياضة الناشئين.

يدير الندوة دكتور إبراهيم مجدي الطبيب النفسي و الكاتب الصحفي و دكتور بدوي خليفة أستاذ الانف و الاذن و عضو مجلس الإدارة ، ويحضر الندوة أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء النادي و ضيوف الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة من كتاب رأي و إعلاميين و نجوم الرياضة و المجتمع مهتمين بازالة الوصمة عن المرض النفسي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.