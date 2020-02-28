تأكيد اقامة مباراة يوفنتوس وانتر دون جماهير بسبب كورونا

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أكدت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم الخميس اقامة عدة مباريات من دوري الدرجة الاولى دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، من بينها قمة يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر مع ضيفه انتر ثالث الترتيب في تورينو.

والى مباراة القمة، ستقام مواجهات اودينيزي مع فيورنتينا، ميلان مع جنوى، بارما مع سبال وساسوولو مع بريشيا دون جماهير.

وبحسب الارقام الاخيرة، اصيب 650 شخصا بالفيروس في ايطاليا وتوفي 17 منهم.

وكان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أعلن الإثنين ان تفشي الفيروس في البلاد سيدفع الى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة.

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كما أقيمت مباراة انتر الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" دون جماهير ايضا.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدمه بطلب بهذا الشأن من السلطات المحلية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس.

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة الأحد الماضي في "سيري أ"، بينما أثّر انتشار الفيروس لاسيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها.

وعزلت السلطات بلدات في شمال البلاد لاسيما في منطقة لومبارديا، في خطوة تطال عشرات الآلاف من السكان، خوفا من تفشي الفيروس.