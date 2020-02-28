طلعت يوسف يستعين بـ"ميداني" من أجل حل أزمة الوسط

يدرس طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري نقل مركز السورى عمر الميدانى من الدفاع للعب في خط الوسط مدافع، ويأتي ذلك بسبب نقص الاعبين في ذلك المركز حيث يلعب مع الفريق ثلاثة

لاعبين فقط وهم احمد نبيل مانجه وهشام محمد ونور السيد.وكان طلعت يوسف قان بتجربة اللاعب في العديد من المباريات الودية التي لعبها الفريق وآخرها مباراة سموحه التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.



ويستعد الإتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في الجولة الثامنة عشر للدورى المقرر إقامتها باستاد برج العرب يوم 12 مارس المقبل.

ويذكر ان الفريق دخل في معسكر مغلق يستمر حتي ٥ مارس المقبل ويحتل الإتحاد المركز الخامس برصيد ٢٧ نقاط.