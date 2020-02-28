"المحكمة الرياضية الدولية والقضاء الإداري".. 3 طرق أمام الزمالك لإعادة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

لم تنته أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي حملت رقم 119 وتخلف الزمالك عن حضورها بعد قرار اتحاد الكرة باعتبار الفريق الأبيض منسحباً .

وقرر اتحاد الكرة اعتبار الزمالك خاسراً أمام الأهلي مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيده في نهاية الموسم وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه .

وأمام الزمالك ثلاتة طرق سبق وأن سلك طريقاً منها لإيقاف قرار اتحاد الكرة واعادة المباراة وهي:

1- القضاء الإداري

الاتجاه الأقرب والذي أعلن عن سلوكه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات صحفية.

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في واقعة مشابهة عام 2017 صعد مرتضى منصور قضية انسحابه من مباراة المقاصة وحرك دعوى قضائية بإعادة مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والمقاصة في الدوري العام وقبلت محكمة القضاء الاداري الدعوى وقررت إعادة المباراة الزمالك ورفض الاستشكال المقدم من وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة .

واتهم منصور اتحاد الكرة، بعدم مراعة الشروط والضوابط في تحديد المباراة، وهو ما يدل على وجود فساد كروي داخل اتحاد الكرة.

2- لجنة التظلمات

من حق الزمالك تقدم تظلم إلى لجنة التظلمات في اتحاد الكرة لالغاء قرار اتحاد الكرة واعادة المباراة استناداً إلي ظروف القوة القاهرة المتمثلة في الأمطار التي هطلت يوم المباراة.

وتعرضت القاهرة لموجة من الطقس السيء يوم الأثنين الماضي أدى إلي اختناقات مرورية.

3- المحكمة الرياضية الدولية

الوصول إلى المحكمة الرياضية الدولية يستلزم استنفاذ درجات التقاضي المحلية الممثلة في لجنتي التظلمات والاستئناف وهو ما يمنح الحق للنادي الأبيض للوصول إلى المحكمة الرياضية _كاس) للحصول على قرار في صالحه.