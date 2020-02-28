يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مساء اليوم الجمعة مواجهة فريق الرائد أمام نظيره فريق الفيحاء، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
يدخل فريق الرائد الجولة العشرين في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣١ نقطة، في حين يأتي نادي
موعد مباراة الرائد و الفيحاء :
تنطلق مباراة الرائد ضد فريق الفيحاء في تمام الساعة ٧:١٠ بتوقيت مصر، ٨:١٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:١٠ بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الرائد والفيحاء:
تذاع مباراة فريق الرائد أمام نطيره فريق الفيحاء بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق احمد النفيسة.
الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بفوز الرائد بهدفين دون رد.
وأحرز ثنائية الرائد في هذ اللقاء كل من ماركو بيريز و احمد يوسف الزين.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد والفيحاء في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.