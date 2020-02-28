موعد مباراة الرائد والفيحاء في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مساء اليوم الجمعة مواجهة فريق الرائد أمام نظيره فريق الفيحاء، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق الرائد الجولة العشرين في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣١ نقطة، في حين يأتي نادي

الفيحاء فى المركز الثامن برصيد ٢٤ نقطة.



موعد مباراة الرائد و الفيحاء :

تنطلق مباراة الرائد ضد فريق الفيحاء في تمام الساعة ٧:١٠ بتوقيت مصر، ٨:١٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:١٠ بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والفيحاء:

تذاع مباراة فريق الرائد أمام نطيره فريق الفيحاء بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق احمد النفيسة.



الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، قد انتهت بفوز الرائد بهدفين دون رد.

وأحرز ثنائية الرائد في هذ اللقاء كل من ماركو بيريز و احمد يوسف الزين.