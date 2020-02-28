التشكيل المتوقع لمباراة الفيصلي والعدالة في الدوري السعودي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره فريق العدالة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن المتوقع أن يدفع بيريكليس شاموسكا المدير الفنى للفيصلي
حراسة المرمى : مصطفى ملائكة.
خط الدفاع: محمد قاسم النخلي - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - الحسن .
خط الوسط الدفاعي: خاليم هايلاند - كعبي - جيليرمي - يوسف الجبلي - حسين .
خط الهجوم: ويليام دي أوليفير.
وعلي الجانب الأخر يتوقع ان يخوض العدالة هذا اللقاء بتشكيل يضم كل من:
حراسة المرمى : شمس الدين رحماني.
خط الدفاع : ماجد هزازي - باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني.
خط الوسط : محمد أبو سبعان - سامي النجعي - زكريا حدراف - زيزينهو - عبد الوهاب جعفر.
خط الهجوم : إيمليانو زيلايا.
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