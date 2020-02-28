النشرة الرياضية.. حقيقة مفاوضات الريال مع صلاح.. وتهديدات كورونا.. والأهلي بطل العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 27 فبراير.

"مونديال الأندية الجديد وإضافة المزيد من التكنولوجيا ".. فيفا يدرس 11 هدفًا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء عن وثيقة تحدد الإجراءات اللازمة لجعل كرة القدم "عالمية بشكل فعلي" على مدار الأعوام المقبلة، مع التدابير التي اتخذتها المنظمة الكروية الأكبر في العالم بما في ذلك مراجعة جدول مواعيد المباريات العالمية وإصلاحات المنافسة.

"بسبب كورونا" .. الاتحاد الاسيوي يبحث انقاذ دوري الابطال

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم رسميا اليوم الخميس عن عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بمعظم الدول الاسيوية بالإضافة إلى الاجراءات الحكومية التي اوقفت حركة السفر بين الدول .

خاص.. مصدر مقرب من صلاح يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

قال مصدر مقرب من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لـ "الخليج 365" إن نادي ريال مدريد لم يدخل في مفاوضات شفهية أو رسمية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذهب لتغطية مباراة فالنسيا بالأبطال.. إصابة صحفي إسباني بفيروس كورونا

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الصحفي الإسباني الذي توجه مع بعثة فريق فالنسيا الإسباني إلى إيطاليا لمواجهة أتلانتا الاسبوع الماضي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

صحيفة سعودية: أهلي جدة يتراجع عن اتفاقه مع كارتيرون

قالت صحيفة "الوطن" السعودية إن إدارة نادي أهلي جدة السعودي اعتذرت للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن اتمام التعاقد بينهما بعد أن الاتفاق المبدئي على الارتباط.

8 غيابات.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي بالأبطال

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

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تذكرتي: بيع 25 ألف تذكرة لمباراة الزمالك والترجي

أعلنت منصة تذكرتي اليوم الخميس بيع ٢٥ ألف تذكرة من أصل 30 ألف تذكرة وافقت الجهات الأمنية بهم لجماهير مباراة مباراة الزمالك والترجي التونسي.

مرتضى منصور يسمح لجماهير الترجي بحضور لقاء الزمالك بدون تذاكر

استقبل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وفد الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، وذلك على هامش الدعوة المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لمسؤولي الفريق التونسي

منتخب مصر للشباب يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى لنصف نهائى بطولة كأس العرب تحت 20 سنة المقامة حاليا بالسعودية، عقب الفوز على العراق بهدف نظيف فى مباراة ربع نهائى التى اقيمت اليوم /الخميس/ على استاد الأمير محمد بن فهد.

كرة طائرة.. الأهلي بطلاً للعرب للمرة السابعة على حساب الزمالك

توج الأهلي بالبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

أوليمبياكوس "كوكا" يطيح بأرسنال من دور الـ32 للدوري الأوروبي

أطاح أوليمبياكوس اليوناني، فريق أرسنال الإنجليزي، من دور الـ32 للدوري الأوروبي، في أكبر مفاجآت البطولة.

أهلي جدة يوضح حقيقة المفاوضات مع كارتيرون

كشف فيصل زيد٬ المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي٬ حقيقة مفاوضات ناديه مع الفرنسي باتريس كارتيرون٬ المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

الزمالك يقرر الاستئناف ضد عقوبات السوبر

أكد مصدر بالزمالك أن النادي قرر التقدم باستئناف ضد عقوبات لجنة التظلمات باتحاد الكرة، التي أقرها بعد مباراة السوبر أمام الأهلي والتي أقيمت بالإمارات.