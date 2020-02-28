محترفو الجوجيتسو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تنطلق في 11 إبريل/نيسان المقبل إقبالاً واسعاً للتسجيل للمشاركة في منافساتها من نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم. وأكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو فتح باب التسجيل المبكر للمشاركة في البطولة، داعياً الرياضيين للتسجيل بأسرع وقتٍ ممكن؛ نظراً لأن أعداد المشاركات محدودة. وستبقى فرصة التسجيل مفتوحةً للتسجيل حتى إغلاق باب التسجيل في 1 إبريل/ نيسان المقبل.

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