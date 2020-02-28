لاعب الزمالك السابق : لو "شبانة" كتب غلاف الأهرام الرياضي عن الأهلي كان اتشال فيها هو والأهرام

قال "عفت نصار" نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق, أن الأهلى يسيطر على ٨٠% من الأعلام وغلاف الاهرام الرياضي سقطة إعلامية ضد نادي "الزمالك" وكان لا يجب أن يخرج بهذا الشكل

وتابع "نصار" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : لو شبانة كتب غلاف الأهرام الرياضي عن الأهلي كان اتشال فيها هو والأهرام

وأضاف أن الزمالك أفضل فريق فى مصر والنادي الأهلى ليس نادي القرن والإعلام تسبب فى فجوة كبيرة بين الناديين

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وِأشار "نصار"٬ إلى أن ما فعله مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك بعدم خوص مباراة القمة أمر صحيح ,موضحا أنه كان يجب على اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة من أجل مباراة الترجي لنادي الزمالك وهو أمر لا يليق من الجبلاية.

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