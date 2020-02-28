مرتضى منصور: عقوبات اتحاد الكرة ضد "الزمالك" مكانها الزبالة

شن المستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا علي "عمرو الجنايني" رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة؛ بسبب العقوبات التي وقعت على لاعبي الأهلي والزمالك من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : على أي أساس قانوني اتحاد الكرة يوقِّع عقوبات على "شيكابالا"، و "إمام عاشور"، والإداري "أحمد زاهر"، ورئيس النادي المحترم؟.

وتابع : اللي بيحصل ده مهزلة، العقوبات دي وقعت بناء على إيه، قانون إيه، لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، أنا معايا لائحة الانضباط والأخلاق ولا توجد لائحة تعتمد إلا من الجمعية العمومية

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وأضاف "منصور" : غصب عنك يا عمرو يا جنايني بعلمك القانون ولائحة الانضباط باتحاد الكرة ليست معتمدة من عمومية الجبلاية، إحنا دولة قانون ودولة محترمة، إذن فاللائحة غير قانونية والعقوبات تلقى في سلة الزبالة.