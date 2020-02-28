مانشستر يونايتد ينهي مغامرة كلوب بروجو وخيتافي يقصي أياكس

بلغ مانشستر يونايتد الإنكليزي الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في إياب دور الـ 32، الخميس.



وجاءت خماسية الشياطين الحمر عبر البرتغالي برونو فرنانديش (27 من ركلة جزاء) والنيجيري أوديون إيغالو (34) والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (41) والبرازيلي فريد (82 و90+3).



ولعب كلوب بروج منقوصاً من لاعب منذ الدقيقة 22 بعد طرد الإيفواري سيمون ديلي.



وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1.



بدوره بلغ إشبيلية الإسباني الدور ذاته رغم تعادله السلبي على أرضه أمام كلوج الروماني مستفيداً من تعادله 1-1 خارج أرضه في مباراة الذهاب.



وحقق خيتافي الإسباني مفاجأة كبرى بإقصاء أياكس الهولندي رغم خسارته 1-2 في أمستردام، لكنه استفاد من فوزه ذهاباً بثنائية نظيفة في مدريد.



وغادر سلتيك الاسكتلندي المنافسة بخسارته على ملعبه أمام كوبنهاغن الدنماركي 1-3، ليتأهل الفريق السكندينافي الذي تعادل ذهاباً على ملعبه 1-1.



وأقصى شختار دونيتسك الأوكراني منافسه البرتغالي بنفيكا بتعادله معه 3-3 في العاصمة البرتغالية لشبونة، ليستثمر شختار فوزه ذهاباً 2-1.

المصدر: بي إن سبورت

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