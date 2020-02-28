شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: الترويج للاعتداء على إمام عاشور مدبر وله أهدافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن الترويج للاعتداء على إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، كان له أهداف وخطة مدبرة .

وأوضح عدلى القيعي في تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى قائلا " اللاعبين أصحاب خارج الملعب ولاتوجد مشكله بينهم والترويج لتلك الشائعات ينقل التوتر والتعصب بين الجماهير و إمام عاشور لم يتم الاعتداء عليه كمان روج البعض وكان هدفهم التأكيد على أن إقامة مباراة القمة في الدوري كان خاطئ و نريد أن نري كرة نستمتع بها".

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

وتصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 48 نقطة عقب الفوز فى 16 مباراة متتالية و أعلان الاتحاد المصرى فوز الاحمر على الزمالك بنتيجة 2/0 وحصد الثلاث نقاط بينما توقف رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 31 نقطة بالمركز الثالث.