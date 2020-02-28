بيليتش: أسامة هوساوي سيحظى بمستقبل مميز

أكد سلافن بيليتش، مدرب نادي وست برومتش ألبيون الإنجليزي، أن اللاعب الدولي السابق أسامة هوساوي سيحظى بمستقبل مميز في كرة القدم السعودية.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى": عندما سألني الحارس علي الحبسي بخصوص إمكانية حضور أسامة هوساوي لخوض تجربة معايشة معنا، قلت له بالتأكيد لأنه أسطورة في كرة القدم السعودية.

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وأضاف: أسامة هوساوي يتمتع بالتواضع والرغبة في التعلم، ولديه الطاقة، وسيحظى بمستقبل مميز في كرة القدم، ومن حظ السعودية أن تحظى بشخصية رياضية مثله.

ويقضي اللاعب الدولي السابق فترة معايشة مع النادي الذي يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

وبدوره، ذكر لوك داولينق، المدير الرياضي للنادي الإنجليزي: أن مناصب المدير الرياضي أو الفني أو مدير كرة القدم، هم ثلاثة مناصب متشابهة تدل على ذات الوظيفة التي ازدادت شعبيتها في إنجلترا حاليا.

وواصل: عملي يتمحور حول حرفة كرة القدم في النادي، ويشمل تعيين مدرب النادي بعد إجراء المقابلات معه، أيضا اتولى أمور اللاعبين والاشراف على فريق استشكاف اللاعبين وأشرف أيضا على كل من الجوانب الطبية والأكاديمية والعالمين فيها، وأنا مسؤول على كافة الجوانب المتعلقة بكرة القدم في النادي، والمنصب ينزع الضغوط والعمل الإضافي من المدرب ومساعديه ويجعل تركيزهم على الملعب.