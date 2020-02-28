شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى: الأهلى سيتأثر بالساعة البيولوجية عقب مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي رسالة الى لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه يجب أن تمنح المارد الأحمر راحة اطول عقب مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا.

وأضاف عدلى القيعي في تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى قائلا :" الأهلي سيتأثر بالساعة البيولوجية عقب مواجهة صن داونز، وكان يجب أن تقام مباراة سموحة في الدوري في موعد غير 11 مارس و لا يوجد مبرر في مواعيد مباريات الأهلي في الدوري، وغير منطقية، خاصة وأن الزمالك سيلعب أمام الترجي يوم 6، وسيخوض مباراة الدوري يوم 12".

واصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباتة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة أستعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاءت أبرز لقطات في مران الاهلى اليوم التعليمات الخاصة للمدافع رامى ربيعة و تحية السويسرى رينيه فايلر للاعب حسين الشحات .

أكد مصدر داخل الأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق تأكد غيابه عن مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر ان هناك محاولات من الجهاز الطبي للحاق اللاعب بمباراة العودة أمام صن داونز لكن فرص لحاقه بالمباراة ضعيفه للغاية.

Advertisements

وأوضح المصدر ان رمضان صبحي بعد تجدد إصابته خضع لأشعة قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري وتم التأكد من عدم قدرته على خوض مباراتي الزمالك في السوبر والقمة وكذلك مواجهة صن داونز في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري الأبطال الإفريقي وتم وضع برنامجي تأهيلي اللاعب وفور الانتهاء منه سيكون جاهز للمشاركة في مباريات المارد الأحمر .