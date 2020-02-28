رياضة | اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن سفر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية هناك للعلاج من إصابة بمزق في العضلة الخلفية.

المصدر أكد على أن كل ما يتردد حول سفر رمضان إلى ألمانيا ليس صحيحًا على الإطلاق.

وأضاف المصدر بأن اللاعب اقترب من التعافي من الإصابة التي يعاني منها وسينتظم خلال أسبوع في التدريبات الجماعية وسيكون جاهزًا بشكل طبيعي.

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المصدر أشار إلى أن رمضان لن يسافر إلى ألمانيا وبات قريبًا من التعافي من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات.

ويغيب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب إصابته مزق في العضلة الخلفية تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.