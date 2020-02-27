الامارات | عبد الباسط علي لإدارة النصر والعامري لشركة كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط علي لإدارة النصر والعامري لشركة كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن مجلس إدارة نادي النصر قرر تعيين سعيد علي العامري مديراً تنفيذياً لشركة النصر لكرة القدم، ليحل بديلاً لخليفة سليمان والذي كان قد تقدم بإستقالته من الشركة منذ فترة، وتولي بعدها المدير التنفيذي لمجلس إدارة نادي النصر عبد الباسط علي، الإدارة التنفيذية لشركة الكرة بالإنابة لحين التعاقد مع مديراً تنفيذياً، وبذلك يعود الأخير لموقعة في مجلس إدارة النادي والذي يضم ثلاث شركات وهي شركة نادي النصر للإستثمار وشركة نادي النصر للألعاب الرياضية وشركة نادي النصر لكرة القدم.

وكان النصر قد عاد إلى الإنتصارات في الجولة 17 من دوري الخليج العربي عقب الفوز على الوحدة بثلاثية نظيفة في مباراة قوية ظهر من خلالها الفريق بشكله الذي ظهر به قبل التتويج بلقب كأس الخليج العربي.