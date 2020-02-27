شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين أموتو ووادى لقيادة هجوم المصرى أمام نهضة بركان بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بين الثنائى النيجيرى اوستن أموتو والفلسطينى محمود وادى لقيادة هجوم الفريق فى مباراته الهامة يوم الأحد أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية المقرر اقامتها فى التاسعة مساء باستاد السويس فى حضور 1000 متفرج .

ويأمل طارق العشرى فى الخروج بنتيجة إيجابية فى أولى لقاءاته كمديرا فنيا للفريق البورسعيدى خلفا لإيهاب جلال الذى رحل بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد المقاولون العرب بعد الخسارة برباعية نظيفة .

وقد نجح طارق العشرى فى إقامة معسكر مغلق للفريق فور توليه المسئولية بمدينة الإسماعيلية لرفع المعدل البدنى للفريق ومعرفة كل كبيرة وصغيرة به من أجل إعادة هيكلته مرة أخرى خاصة وأن هناك عدد كبير من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الجهاز الفنى السابق لأسباب متعددة ويهدف العشرى إلى عودتهم من جديد فكان هذا المعسكر أفضل إعداد لهؤلاء اللاعبين .

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تلقت إدارة المصري البورسعيدى خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تخطرها من خلاله بتعديل موعد مباراة المصري ونهضة بركان المغربي بذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لتقام في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد ، بدلا من موعدها المحدد سلفا في الثامنة مساء اليوم ذاته.

من ناحية أخرى أتمت إدارة النادي المصري بقيادة اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي أمس مراسم استقبال بعثة نادي نهضة بركان المغربي الشقيق والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة الخطوط الجوية المغربية القادمة من مدينة الدار البيضاء .

كان في استقبال البعثة التي تضم 36 فردا ويرأسها السيد عبد المجيد مضران نائب رئيس نادي نهضة بركان وفد من مسئولي النادي المصري يتقدمه محمد كمال مدير العلاقات العامة واللواء نادر مراد مدير أمن النادي بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشئون الإدارية والمركز الإعلامي والعلاقات العامة بالنادي.