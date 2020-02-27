الظلم يطارد الوحش ونادر رمضان مع الإسماعيلي

تعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نادر رمضان وعمر الوحش لعدد من المواقف داخل جدران النادي، ابتعدوا على إثرها من المشاركة.

ويعد رمضان والوحش من أفضل لاعبي الدراويش في مركز خط الوسط ورغم ذلك دائماً الادارة تتدخل في عمل الجهاز الفني وتحرم ثنائي الفريق من المشاركة في المباريات الرسمية.

ولم يدخل ثنائي الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري في قوائم الفريق التي تشارك في مباريات رسمية.

واستبعد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للاسماعيلي نادر رمضان وعمر الوحش من تقسيمة الإسماعيلي اليوم تمهيداً لاستبعادهم من قائمة الفريق أمام أسوان غداً.

وظهر الثنائي جالسين على ارضية الملعب لمشاهدة استعدادات الفريق لمواجهة أسوان.

ومن المقرر ان يواجه الإسماعيلي نظيره أسوان غدا الجمعة ودياً استعداداً لمواجهة الجونة يوم 9 مارس القادم في بطولة في عمل الجهاز الفني وتحرم ثنائي الفريق من المشاركة في المباريات الرسمية.ولم يدخل ثنائي الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري في قوائم الفريق التي تشارك في مباريات رسمية.واستبعد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للاسماعيلي نادر رمضان وعمر الوحش من تقسيمة الإسماعيلي اليوم تمهيداً لاستبعادهم من قائمة الفريق أمام أسوان غداً.وظهر الثنائي جالسين على ارضية الملعب لمشاهدة استعدادات الفريق لمواجهة أسوان.ومن المقرر ان يواجه الإسماعيلي نظيره أسوان غدا الجمعة ودياً استعداداً لمواجهة الجونة يوم 9 مارس القادم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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