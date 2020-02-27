١٨ لاعبا فى قائمة فاقوس استعداد لعرب الرمل

استقر محسن الشبراوى المدير الفنى لنادى فاقوس الرياضى على ( ١٨ ) لاعب، للدخول فى قائمة فريق نادى فاقوس لملاقاة فريق عرب الرمل فى المباراة التى تقام بعد غدا السبت فى ملعب مركز شباب قويسنا بالمنوفية ضمن مباريات الأسبوع الثانى والعشرون " المباراة التاسعة "من الدور الثانى بدورى القسم الثالث ضمن

المجموعة العاشرة فى الساعة الثانية والنصف عصراوجاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى السيد يوسف وحمادة قطب وعماد الديب ،وخط الدفاع أحمد عوف وطارق رمضان ومحمد سعيد ومصطفى العرباوى وإياد عبدالعاطى، وخط الوسط وحيد شعراوى وأحمد طلبة وحسام حسن ورضا حسن وأحمد على وعبدالعزيز محمد زيزو وشاهين عبدالعزيز ومحمود كهربا، وخط الهجوم أحمد عبدالله ومحمود عفرتو .فيما يغيبفكرى أحمد ومحمد كراوش للحصول على الإنذار الثالث ومحمد عبادة للطرد فى المباراة الماضية ومودى أحمد وعلى محجوب للإصابه بقطع فى الرباط الصليبى وأحمد سمير وأحمد أبوالعلا للإصابه بالضامه وأحمد سعد لإصابته بشد فى الخلفية والسيد الفنان كدمة قوية فى الظهر ومحمد الزغبى ومحمود عيسى للإصابه فى كاحل القدم كما يغيب السيد غريب لظروف التجنيد.