ناشئات يد الزمالك يحصدن ذهبية بطولة الجيزة

حصد فريق 2002 (أ) لكرة اليد للبنات بالزمالك المركز الأول والميداليات الذهبية عقب الفوز على الترسانة بنتيجه 10/18 بالمباراه النهائية التي جمعت بين الفريقين اليوم بنادي 6 أكتوبر ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة الجيزة.

ويقود الفريق شريف الشامي مديراً فنياً.

كما حصد فريق 2002 (ب) لكره اليد بقيادة محمد رمضان المركز الثالث وبرونزية بطولة الجيزة، عقب الهزيمة اليوم أمام 6 أكتوبر بالمباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب المنافس.

بين الفريقين اليوم بنادي 6 أكتوبر ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة الجيزة.ويقود الفريق شريف الشامي مديراً فنياً.كما حصد فريق 2002 (ب) لكره اليد بقيادة محمد رمضان المركز الثالث وبرونزية بطولة الجيزة، عقب الهزيمة اليوم أمام 6 أكتوبر بالمباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب المنافس.

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