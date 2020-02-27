منتخب الشباب يواجه السنغال في نصف نهائي بطولة كأس العرب بعد الفوز على العراق

يلتقي منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، مع السنغال، في نصف نهائي بطولة كأس العرب فيالسعودية، بعد الفوز على العراق في ربع النهائي بهدف دون رد. وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.
بينما تشهد المواجهة الأخرى لنفس الدور منتخبي المغرب وتونس.
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