يلتقي منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، مع السنغال، في نصف نهائي بطولة كأس العرب في ، بعد الفوز على العراق في ربع النهائي بهدف دون رد. وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.

بينما تشهد المواجهة الأخرى لنفس الدور منتخبي المغرب وتونس. السعودية ، بعد الفوز على العراق في ربع النهائي بهدف دون رد. وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.بينما تشهد المواجهة الأخرى لنفس الدور منتخبي المغرب وتونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يواجه السنغال في نصف نهائي بطولة كأس العرب بعد الفوز على العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.