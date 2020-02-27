الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلاً للبطولة العربية للطائرة

حصد الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على لقب البطولة العربية للأندية في نسختها رقم 38، بعد أن تغلب على نظيره فريق الزمالك في المباراة النهائية، التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.
وأقيمت المباراة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل، بعد تألق كبير من جانب عبدالله عبدالسلام في إعداد اللعب، وأحمد صلاح في الضربات الساحقة.
وتقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٦، بعد أن قدم محمد عادل وأحمد سعيد ومحمد عبدالمنعم أداءً قويًّا.
وفي الشوط الثاني استمر الأداء المميز من جانب عبدالرحمن سعودي ومحمد رمضان وجيسون ديروكو ومحمد معوض، لينتهي الشوط بنتيجة ٢٥-١٥.
وجاء الشوط الثالث قويًّا من جانب الفريقين قبل أن ينتهي بفوز الأهلي بنتيجة ٢٥-٢٢ ليُتوج الفريق باللقب.
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