شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2001 يواجه السنغال في الدور قبل النهائي لكأس العرب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2001 منتخب السنغال في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية، وذلك بعد فوز مصر على العراق 1 / 0، على أن تقام المباراة يوم الأحد في الخامسة و النصف مساء الأحد.

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2001 على نظيره العراقى 1 / 0 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية ، بهدف أحرزه محمود عبد المحسن في الدقيقة 77 من أحداث المباراة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مواليد 2001 مع العراق بالتعادل السلبي 0 / 0 في دور الـ8 لكأس العرب المقامة بالسعودية ، وظهر الفراعنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني بمستوي مميز في الشوط الأول عن طريق الإعتماد على أكثر من جملة بين اللاعبين وصلو بها لمرمى المنتخب العراقي لكن دون ترجمة لأهداف في الوقت الذى اعتمد فيه المنتخب العراقي على التكتل الدفاعي في ظل الهجوم الضاغط من لاعبي منتخب مصر.

Advertisements

وكان منتخب مصر للشباب مواليد تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2.

وتنظم الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية رحلات أسرية لتشجيع ومساندة منتخب مصر للشباب فى مبارياته ببطولة كأس العرب.

تستأنف غداً الجمعة 28 فبراير مباريات دور الـ8 حيث يواجه منتخب المغرب أول المجموعة الثانية نظيره الليبى ثانى المجموعة الرابعة فى الثانية إلا ربع ظهرا على ملعب فيصل بن فهد بالرياض، بعدها تقام مباراة السنغال أول المجموعة الرابعة أمام البحرين ثانى المجموعة الثانية فى الخامسة والنصف مساء على نفس الملعب.