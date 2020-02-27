شكرا لقرائتكم تفاصيل جولة وفد الترجى بنادى الزمالك بصحبة مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، علي اصطحاب، بعثة نادي الترجي التونسي، برئاسة حمدي المؤدب فى جولة تفقدية لمنشآت النادى.

وتفقد الوفد التونسي الملعب الرئيسي وملاعب الناشئين ومجمع الصالات الدولية للكاراتيه والجودو، ومجمع حمامات السباحة ، وكل منشآت النادي والمبني الاجتماعي

وتواجد أثناء الجولة التفقدية لبعثة الترجي كل من المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضي ، وعلاء مقلد وحمادة أنور، هاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي.. كما حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على التواجد في جولة البعثة التونسية.

ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي غدا الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع الترجى التونسى عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الأساسى فى مواجهة الترجى التونسى، وحضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من أحمد زاهر المدير الإدارى ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة ممثلين عن النادى، ويرتدى أبناء ميت عقبة الزى الأبيض والحارس الزى الأخضر، فيما يرتدى الترجى زيه الأحمر والأصفر، على أن يعقد المؤتمر الصحفى الخاص بالأجهزة الفنية، سواء للزمالك أو الترجى التونسى، فى الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.