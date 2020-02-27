مرتضى منصور: كنت حريص على حماية لاعبي الزمالك في لقاء القمة

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة الدفع بناشئين الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي في الدوري يوم الاثنين الماضي.

وكان الزمالك قرر يوم الاثنين الماضي أن يحوض مواجهة الأهلي المؤجلة بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز بالناشئين، قبل أن تتسبب الأمطار في تعطل أتوبيس الفريق وعدم وصوله للملعب، ليتم إلغاء اللقاء وإحتساب الأهلي فائزاً.

وقال منصور عبر مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب" خلال إجتماعه بلاعبي الزمالك "لقد تمكنا من تحقيق بطولتين سوبر، ولكن يبدو أن هناك من أراد كسر فرحة الزمالك وجماهيره باللقبين، فكيف يتواجه الأهلي والزمالك في مدة زمنية قصيرة، خاصة مع الأحداث التي شهدها لقاء السوبر".

وواصل "الأهلي خسر في السوبر بركلات الجزاء الترجيحية، وأراد أن يثأر لهزيمته، ومن يريد الثأر يكون غاضب وانا فضلت حماية اللاعبين، فالجميع أولادي، ولم يكن الفريق سيستفيد شيء إن خاض مباراة الأهلي، وتعرض لاعب مهم للإصابة بسبب تدخل عنيف وأخسر جهوده في لقاء الترجي بدوري أبطال افريقيا".

وأردف "لقد تعرض إمام عاشور لإعتداءات في الأيام الماضية، فكان الأمر سيتكرر في الملعب، وأخسر لاعبين، ولكني قمت بحمايتهم بالدفع بالناشئين".