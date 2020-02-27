الامارات | عاجل.. مباراة منتخب الإمارات مع ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022 مهدد بالتأجيل

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مباراة منتخب الإمارات مع ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022 مهدد بالتأجيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس إرجاء مباريات ضمن مسابقة دوري الأبطال مقررة في الفترة المقبلة، ودعا الى اجتماعات طارئة مع ممثلين للاتحادات الوطنية والأندية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد القاري في بيان له اليوم الخميس الى انه على تواصل مع نظيره الدولي (فيفا) "لتقييم التأثير المحتمل على المباريات المقبلة في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي من المقرر ان تقام في مارس المقبل".

ومن المقرر أن يلعب منتخب الامارات مع ماليزيا يوم 26 مارس المقبل في الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وفي ظل هذه المخاوف، أكد الاتحاد الآسيوي في بيان له انه "سيدعو الى اجتماع طارئة إضافية مع ممثلي الدول الأعضاء وبطولاتها الوطنية من منطقتي الشرق والغرب الأسبوع المقبل، مع مواصلته إدارة التأثير العالمي لتفشي فيروس كوفيد-19".

وأشار الاتحاد الى ان اجتماع ممثلي الشرق سيعقد في السابع من مارس، على ان يليه في اليوم التالي اجتماع ممثلي الغرب. ويقام الاجتماعان في العاصمة الماليزية كوالالمبور التي يتخذها الاتحاد مقرا له.

وقال الأمين العام للاتحاد داتو ويندسور جون "هذه ظروف غير مسبوقة وتفرض تحديات كبيرة، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعمل بلا كلل لمراقبة الوضع، بما يشمل قيود السفر المتعددة، مع تواصله الدائم مع الدول الأعضاء والبطولات الوطنية والأندية".



تأجيل مباريات

أشار الاتحاد الاسيوي في بيانه الى إرجاء ست مباريات في منطقتي غرب وشرق آسيا، أبرزها في الثاني من مارس بين الوحدة الإماراتي واستقلال طهران (المجموعة الأولى)، بيرسيبوليس الإيراني والتعاون السعودي (المجموعة الثالثة)، والثالث منه بين شباب الأهلي وشهر خودرو الإيراني (الثانية) وسيباهان الإيراني والنصر السعودي (الرابعة).

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كما طال الإرجاء أيضا مباراة مقررة بين أف سي سيول الكوري الجنوبي وشيانغراي التايلاندي (الأربعاء الرابع من مارس)، والنصر السعودي وسيباهان الإيراني (في الجولة الرابعة في السادس من أبريل).

وكانت الأطراف المعنية قد أعلنت في وقت سابق عن إرجاء مباريات.

وتعد إيران أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط، واتخذت دول عدة في جوارها قرارات بمنع السفر إليها أو وقف الرحلات الجوية، وصولا الى فرض حجر صحي على الآتين منها.

وكان من المقرر ان يلعب الوحدة مع استقلال طهران الاثنين في أبوظبي، وشباب الأهلي مع شهر خودرو الثلاثاء في دبي.

وأعلن التعاون موافقة الاتحاد الآسيوي "على طلب إدارة النادي بتأجيل مواجهة التعاون مع بيرسيبوليس الاثنين" والتي كانت مقررة في دبي.

أما مباراة النصر وسيباهان فكان من المقرر ان تقام في البحرين قبل ان تعتذر الأخيرة عن الاستضافة، لتنقل الى طشقند، قبل إرجائها بالكامل.

وأرخى انتشار فيروس كورونا الذي أثّر سلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين قبل ان يتمدد الى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولا الى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا.

وكان الاتحاد القاري قد أرجأ بداية مباريات الأندية الصينية في المسابقة الآسيوية الأم. وسجلت حتى الآن في الصين وفاة نحو 2800 شخص، بينما أعلنت إيران صباح الخميس ارتفاع عدد الوفيات الى 22.