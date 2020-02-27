شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مزيان: لن نكرر أخطاء السوبر أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الرحمن مزيان مهاجم فريق الترجي التونسي أنه سبق له ولعب في دوري أبطال افريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري، وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي أن مباراة الزمالك في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي مهمة جدا للترجي.

وشدد اللاعب في المؤتمر الصحفي على أن الترجي استعد جيدا للمباراة والجهاز الفني طوى صفحة مباراة السوبر الأفريقي التي فاز فيها الفريق الأبيض.

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وأوضح مزيان أن الترجي عالج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة أمام الزمالك لتلافي تكرارها في المباراة المقبلة غدا.

وأضاف اللاعب أن الزمالك فريق كبير والترجي أيضا فريق كبير ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية غدا.

وعلق اللاعب عن انتشار فيروس كرونا في الأوساط الرياضية الخارجية موضحا أن الأمور مستقرة في أفريقيا ويتمنى ألا يظهر المرض في القارة.