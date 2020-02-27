شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مزيان: لن نكرر أخطاء السوبر أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد اللاعب في المؤتمر الصحفي على أن الترجي استعد جيدا للمباراة والجهاز الفني طوى صفحة مباراة السوبر الأفريقي التي فاز فيها الفريق الأبيض.
وأوضح مزيان أن الترجي عالج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة أمام الزمالك لتلافي تكرارها في المباراة المقبلة غدا.
وأضاف اللاعب أن الزمالك فريق كبير والترجي أيضا فريق كبير ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية غدا.
وعلق اللاعب عن انتشار فيروس كرونا في الأوساط الرياضية الخارجية موضحا أن الأمور مستقرة في أفريقيا ويتمنى ألا يظهر المرض في القارة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن مزيان: لن نكرر أخطاء السوبر أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.