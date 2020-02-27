شكرا لقرائتكم كاسونجو: العب ملعبش انا تحت أمر الجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الكونغولي كاسونجو مهاجم فريق الزمالك على أهمية مباراة الترجي غدا في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلاً: "المباراة ليست سهلة وهناك روح في الفريق لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي".

وأوضح كاسونجو فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة أن المنافسة بين المهاجمين قوية جدا في الفترة الحالية، وأضاف أنه هو ومصطفى محمد يعملان لمصلحة الفريق في الفترة الحالية وشدد اللاعب على أنه تحت أمر الجهاز الفني للفريق في حالة مشاركته في المباريات.

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وسيلتقى الفريق الأبيض مع الترجى التونسى فى السادسة مساء غد، الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مُشجع من جماهير القلعة البيضاء.

وسبق ونجح الزمالك فى الفوز مؤخرا على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وكانت بعثة الترجى التونسى قد وصلت إلى القاهرة مساء أمس، الأربعاء، على متن طائرة خاصة، ومن المقرر أن يخوض الفريق التونسى مرانه الأخير باستاد القاهرة مساء اليوم، الخميس، عقب انتهاء المؤتمر الخاص بالمديرين الفنيين للفريقين.