اونلاين | دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش النصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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في مباراة صعبة، وأحد كلاسيكيات الكرة السعودية، يستضيف فريق النصر، مساء اليوم الخميس، نظيره أهلي جدة، في مواجهة من العيار الثقيل بين العملاقين الكرويين بالممكلة، وذلك ضمن الجولة الـ 20 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الذي يقام هذا الموسم، تحت مسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يدخل النصر المباراة متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، ويخطط لتحقيق الفوز من أجل تقليص فارق النقاط مع المتصدر غريمه في الفترة الأخيرة فريق الهلال، على أمل أي تعثر للأخير في مباراته أمام فريق التعاون.

ويمني النصر وجماهيره النفس بالحفاظ على لقب بطل الدوري السعودي للمحترفين، والذي حققه الموسم الماضي على حساب فريق الهلال، بعد صحوة قوية في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.

ويحتل فريق النصر حالياً، المركز الثاني في جدل ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال، الذي تشبث بالقمة في الأسابيع الماضية.

وسجل فريق النصر في 19 مباراة بالمسابقة هذا الموسم: 32 هدفاً، بينما منيت شباكه بـ 10 أهداف فقط، بواقع نحو نصف هدف في المباراة، وهو أقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن.

أما فريق أهلي جدة فيبحث عن استعادة أمجاده القديمة من جديد، ويحتل الفريق حتى الآن المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الوحيدة، وسجل لاعبو الفريق الأهلاوي 33 هدفاً، بينما منيت شباكهم بـ 22 هدفاً.

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موعد مباراة النصر والأهلي بالجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين

تقام مباراة النصر والأهلي بالجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين، عند الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة، التي توافق الساعة 19:40 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتوافق الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة النصر والأهلي بالجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين

تحتضن أرض ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) المباراة المرتقبة بين مباراة النصر والأهلي بالجولة 20 من الدوري السعودي، ويتسع الملعب لـ 28 ألف متفرج.

لقنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي بالجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين

يتم بث مباراة النصر والأهلي بالجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين، عبر القناة الرياضية السعودية الثانية KSA Sports 2 HD، ويعلق عليها فهد العتيبي.

النصر و الاهلي السعودي الساعة 7.40 علي قناة 7