مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 تقام اليوم الخميس 27/2/2020، عدة مباريات قوية في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، أبرزها مباراة أهلي جدة أمام النصر.

التعاون × الهلال حيث يلتقي التعاون أمام الهلال، في تمام الساعة 5:40 بتوقيت القاهرة، 6:40 بتوقيت مكة المكرمة، 7:40 بتوقيت الإمارات. Advertisements وتذاع مباراة التعاون أمام الهلال عبر قناة الرياضية السعودية. النصر × أهلي جدة ويستضيف فريق النصر نظيره أهلي جدة، مساء اليوم، في تمام الساعة 7:40 بتوقيت القاهرة، 8:40 بتوقيت مكة المكرمة، 9:40 بتوقيت الإمارات. وتذاع مباراة النصر أمام أهلي جدة عبر قناتيKSA Sports 2 HD ، KSA Sports 3 HD.

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