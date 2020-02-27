مصر تنافس 6 دول على بطاقة طوكيو في كرة الهدف

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جدة - عمرو شويل تستضيف مدينة بورسعيد منافسات البطولة الإفريقية التاسعة لكرة الهدف للمكفوفين والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 6 مارس المقبل والمؤهلة لبارالمبياد طوكيو 2020 . وأكد الدكتور أحمد عوين رئيس اتحاد رياضات المكفوفين على أهمية البطولة حيث كونها مؤهلة للبارالمبياد بطوكيو . Advertisements وأضاف "مصر ستنافس 6 دول بالبطولة وهم الجزائر والمغرب وغانا وكينيا المشاركين بمنافسات الرجال والسيدات وكذلك الكاميرون والنيجر المشاركين بفريق الرجال فقط" . وتم تكليف ياسر الجندي ليكون مديرا للبطولة فيما سيكون التركي بولنت كيميون منسقا للحكام بالبطولة والأمريكي جون بوتس منسقا فنيا للبطولة والتي ستشهد حضور الفنلندي كاري رازنين رئيس الاتحاد الدولي للعبة . وتعد كرة الهدف هي اللعبة الأولى والأكثر شعبية لدى المكفوفين، وهي لعبة جماعية تُلعب في ملعب الطائرة طوله 18م وعرضه 9م، حيث تجري المباراة بين مجموعة من اللاعبين وعددهم في كل فريق ستة لاعبين ثلاثة أساسين والبقية احتياط، ويُقسم الملعب إلى ثلاثة مناطق هي "منطقة اللاعبين، والرمي، والمحايدة" وهناك خطوط إرشادية، وتعتمد المباراة على رمي الكرة من أحد لاعبي الفريقين وهو يقف مع اثنين من لاعبي فريقه أمام مرماهم باتجاه مرمى الفريق الآخر ويعتمد فيها الجميع على حاسة السمع حيث أن كرة الهدف بداخلها جرس يصدر صوتًا أثناء توجه الكرة للفريق الآخر يحدد مسار الكرة مما يساعد الفريق الآخر للتصدي للكرة وحماية مرماه.

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