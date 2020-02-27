شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق ملف ترضية النجوم وتجديد العقود لما بعد مواجهتى صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف الترضية وتجديد عقود لاعبي الفريق بسبب الارتباطات الهامة التي يخوضها الفريق حالياً على الصعيد الافريقي بشكل خاص وقرر مسئولو النادي عدم مفاتحة أي لاعب في مسألة التجديد أو الترضية حتى لا يتشتت تركيز اللاعبين خاصة بعدما لاحظ البعض في النادي أن هذا الملف استحوذ على اهتمام بعض اللاعبين حيث إشتكى من لم يتم تجديد عقودهم وتحديداً الرباعي شريف اكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان من عدم التجديد لهم فيما قامت إدارة النادي بتمديد وتعديل عقود بعض اللاعبين الأخيرة أمثال مروان محسن وايمن أشرف ومحمد هاني.

وتعهّدت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بحسم جميع الملفات الهامة الخاصة بفريق الكرة عقب الانتهاء من مواجهتي صن داونز بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

ويواصل الأهلي استعداداته في الفترة الحالية لمواجهة صن داونز على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل مواجهة صن داونز المرتقبة والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي من المقرر أن يحضر فيها قرابة الـ30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر.