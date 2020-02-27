بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج في الدوري الأوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج في أهم مباريات اليوم الخميس 27-2-2020 في إطار منافسات إياب دور الـ32 الإقصائي من الدوري الأوروبي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “محمد بركات”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر.

يستضيف فريق “مانشستر يونايتد” الإنجليزي نظيره “كلوب بروج البلجيكي” على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات إياب دور الـ32 الإقصائي من الدوري الأوروبي.

وسيسعى الشياطين الحمر إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى الدور الموالي، حيث تعادل اليونايتد مع كلوب بروج في مباراة الذهاب على ملعب الأخير بنتيجة (1-1).

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ومن المتوقع ان يبدأ “أولي جونار سولشاير” المدير الفني للفريق الأحمر المباراة بالتشكيلة الأساسية، لتعويض فشل الفريق في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب.

على الجانب الآخر يدخل فريق “كلوب بروج” المباراة وعينه على خطف بطاقة التأهل، خاصة وان الفريق نجح في الصمود امام العملاق “مانشستر يونايتد” في المباراة الأولى.

وتاريخيًا تواجه الفريقان في مناسبتين ضمن مباريات الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا 2015، ونجح المانيو في تحقيق فوزًا عريضًا في مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-1)، و (4-0).

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