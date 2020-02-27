شكرا لقرائتكم شوقى غريب يفاضل بين كوريا واليابان وكرواتيا لودية 26 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب بين كوريا الجنوبية واليابان وكرواتيا لمواجهة احدهم وديا يوم 26 مارس المقبل بالامارات ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

وحدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 20 مارس المقبل موعدا لانطلاق معسكر المنتخب فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، كما حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 22 مارس المقبل موعدا للسفر إلى الإمارات لمواجهة الأرجنتين وديا يوم 29 من نفس الشهر، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقى غريب لـ"الخليج 365"، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية فى الإمارات خلال المعسكر المقبل.

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وعقد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً مؤخراً مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بحضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبى، وتم خلاله مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ووافق رئيس اللجنة على البرنامج الذى تقدم به شوقى غريب، والذى يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفات الدولية، وأولها فى شهر مارس المقبل، حيث إن هناك أكثر من عرض للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقاً لرغبة المدير الفني.

وأكد عمرو الجناينى أن الاتحاد يوفر كل الإمكانات من أجل استعداد قوى للمنتخب لتحقيق حلم الشعب المصرى بالفوز بميدالية فى أولمبياد طوكيو، مشدداً على ثقة الاتحاد فى الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار فى تحقيق الحلم وإسعاد الشعب المصرى بصفة عامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة بعدما نجحوا فى الفوز ببطولة أفريقيا.