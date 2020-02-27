شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يخوض مرانا سريا قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق الترجي التونسي الي القاهرة مساء أمس، وكان في استقبالهم نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، علي ان يؤدي الفريق مرانا سريا اليوم في فندق الإقامة قبل المران الرئيسي الذي سيقام في موعد المباراة علي استاد القاهرة .

وتضم بعثة الترجي 22 لاعبا لخوض مباراة الزمالك وهم : معز بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام غدا الجمعة ، حيث يؤدي الفريق مرانه اليوم في مقر النادي علي ان يتوجه اللاعبون الي احد فنادق القاهرة للمبيت استعدادا للمباراة.

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ويخضع اليوم كل من حازم امام وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي لاعبو الزمالك لاختيار طبي أخير لتحديد إمكانية مشاركتهم في المباراة من عدمها حيث يعاني الثلاثي من إصابات عضلية، وان كانت مشاركة كل من حازم امام ومحمد عبد الشافي ستكون حتمية حتي لو بمسكنات وفقا لتأكيدات مصدر طبي بالنادي، بسبب معاناة الزمالك من عدم وجود ظهيري جنب بخلاف الثلاثي وهو ما يجعل مشاركة حازم امام وعبد الشافي امام الترجي امر محسوم.

من ناحية أخري قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل تقسيمة فنية خلال المران ، وحرص كارتيرون على توجيه رسالة للاعبين بصوت عال في وسط الملعب في حضور المترجم : "أنتم رجالا وأريد منكم تنفيذ كل التعليمات الفنية من أجل الاستمرار فيما نحن عليه .. هناك بعض الأمور الفنية حدثت في مباراة الأهلي لا أريد تكرارها.. ألعبوا واستغلوا كل الفرص التي تسمح لكم بالفوز".

ثم تحدث المدرب الفرنسي مع اللاعبين عن بعض التعليمات الخاصة بهم وخاضوا التقسيمة لبدأ تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى ، ويدرس كارتيرون أكثر من سيناريو لمواجهة الترجى .