مدرب صنداونز: الأهلي حقق مالم يفعله برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد موسيماني، المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي بالمستويات التي يقدمها الأهلي في بطولة الدوري تحت قيادة مديره الفني فايلر.

صنداونز من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره الأهلي مساء يوم السبت المقبل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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موسيماني، أضاف خلال حوار مُسجل معه بثته فضائية أم بي سي مساء يوم أمس الأربعاء:"الأهلي فريق كبير فاز بجميع مبارياته مسجلاً 45 هدفًا ومستقبلاً 3 أهداف وهو رقم لم يحققه برشلونة ويوضح قوته".

وتابع المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي:"لا أعتقد أننا سنكرر نتيجة العام الماضي أمام الأهلي ـ يقصد الخماسية ـ فهي أمر يحدث مرة واحدة في التاريخ، لدينا لاعبين مهمين مصابين ولم يكونوا معنا في أخر 3 مباريات ولكن رغم ذلك فزنا هما لاعبون مهمون ولكن الإصابات جزء من كرة القدم ولكن أخلق الأعذار".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن فوزه على الفرق المصرية التي واجهته مثل الأهلي والزمالك لا يجعله يقول أنه الأفضل ولكن فريقه كان جيد في يوم المباراة، مشددًا على احترامه لهما.