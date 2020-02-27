شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يتقدم بتظلم ضد عقوبات السوبر رسميا والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مسؤولو النادي الأهلي تقدموا بتظلم رسمي لدى لجنة التظلمات ضد عقوبات السوبر المصري ضد لاعبيه.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار، إن الأهلي تقدم بالتظلم بشكل رسمي على قرار لجنة الانضباط.

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