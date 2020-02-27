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شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يخوض مباراته المئوية مع الريال في دوري الابطال والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
يقترب اللاعب الفرنسي لنادي ريال مدريد كريم بنزيما من خوض مباراته رقم 100 برفقة الميرينغي في مباراته ضد مانشستر سيتي والتي تجمعهما على ملعب سنتياغو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وينتظر بنزيما تحقيق رقم قياسي عندما يسجل مباراته المئوية في مشاركته ضد السيتي، علما بأنه سبق له المشاركة في دوري الأبطال برفقة فريقه السابق ليون الفرنسي، ولكن هذه المباراة هي الظهور رقم 100 بقميص الفريق الإسباني.
وليتواجد في المركز السادس خلف كل من كريستيانو رونالدو، روبيرتو كارلوس، سيرجيو راموس، راؤول غونزاليس وايكر كاسياس.
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