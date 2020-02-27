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بنزيما يخوض مباراته المئوية مع الريال في دوري الابطال

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الأربعاء 26 فبراير 2020

يقترب اللاعب الفرنسي لنادي ​​ ​كريم بنزيما​ من خوض مباراته رقم 100 برفقة الميرينغي في مباراته ضد ​مانشستر سيتي​ والتي تجمعهما على ملعب سنتياغو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 لبطولة ​​.

وينتظر بنزيما تحقيق رقم قياسي عندما يسجل مباراته المئوية في مشاركته ضد السيتي، علما بأنه سبق له المشاركة في دوري الأبطال برفقة فريقه السابق ليون الفرنسي، ولكن هذه المباراة هي الظهور رقم 100 بقميص الفريق الإسباني.

وليتواجد في المركز السادس خلف كل من ، روبيرتو كارلوس، سيرجيو راموس، راؤول غونزاليس وايكر كاسياس.

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