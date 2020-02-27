القيادات الرياضية تحتفل بأحمد الفردان في أمسية الوفاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

برعاية وحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة احتشدت القيادات الرياضية للاتحادات والأندية الرياضية المختلفة في الدولة عبر أربعة أجيال في قاعة الدانة بالشارقة، وهي تحتفي بالقطب الرياضي أحمد ناصر الفردان الأمين العام السابق لمجلس الشارقة الرياضي، الذي قدم الكثير لرياضة الإمارات من خلال مشواره ومسيرته الإدارية المميزة في الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد كرة اليد ونادي الشارقة ولجنة الرياضة للجميع، وكان اللافت أن حشود القيادات الرياضية لم تحضر لجمعية عمومية أو الاحتفال ببطولة أو إنجاز إنما تداعت من مختلف مدن وأندية الدولة للاحتفال بما هو أسمى وأكبر من كل ذلك، فكانت المناسبة أشبه بالعيد، في أمسية الوفاء لأهل العطاء مما كان له الوقع الإيجابي الكبير والدعم المعنوي الأكبر في نفس المحتفى به خلال لحظات تكريمه من مختلف المؤسسات الرياضية بالدروع التذكارية. واعتبر الرياضيون الاحتفال بالفردان تكريماً لهم جميعاً. ومن أبرز الشخصيات القيادية التي حضرت: الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي السابق والشيخ حميد بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، ومن رموز رياضة الإمارات: خميس بن سالم السويدي وقاسم سلطان البنا وأحمد المدفع والدكتور رشاد سالم وأحمد عيسى وإبراهيم عبدالملك وأحمد بوحسين وعبدالمحسن الدوسري وخالد المدفع والدكتور سعيد مصبح الكعبي ويوسف السركال .

كما حضر الحفل هشام الزرعوني عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم وإبراهيم النمر وعبيد سالم الشامسي وسالم يوسف القصير ومحمد العبار وإسماعيل القرقاوي وعبداللطيف ناصر الفردان والحاج خميس سالم وسالم الغماي رئيس اتحاد كرة السلة الأسبق والدكتور عيسى النعيمي ومحمد يوسف الدوخي ومحمد جمعة بن هندي وناصر بن عفصان ومحمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية والمهندس سليمان الهاجري وسعيد مطر والدكتور أحمد سعد الشريف وعبدالله ناصر وعبدالله بن خادم وطارق بن خادم وسعيد الطنيجي وخليفة الجرمن ومحمد عبدالكريم جلفار وحمد سالم بن حمودة ومحمد مطر غراب ومحسن مصبح و محمد سعيد بوزنجال وعبدالعزيز محمد «عزوز» وعمران عبدالله النعيمي والمستشار عدنان محمد الحمادي والأعضاء شهاب العوضي وحارب الرميثي، ومن نجوم الزمن الجميل عدنان الطلياني نجم القرن وخليل غانم وعبدالله سلطان وخميس خصاو وعلي كانو وجاسم الدوخي وأسامة الدوخي ونبيل عاشور وناصر عاشور عضو إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة وسرمد الزدجالي ،ومن الزملاء الإعلاميين عدنان حمد الحمادي ومحمد الجوكر وضياء الدين علي وأحمد جوكة وسيد علي الشيخ وأسامة أحمد وحسن الخميس ومسعد عبدالوهاب وجلال الحرباوي، ومن العلاقات العامة باتحاد الكرة سامي الهامور وإبراهيم المازمي بالإضافة الى جميع موظفي ومنسقي ومشرفي العمل في مجلس الشارقة الرياضي .



عيسى هلال: هكذا تعلمنا من مدرسة سلطان



قال عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: هكذا تعلمنا الوفاء من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكل الشكر الى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي على رعاية سموه وحضوره للحفل والشكر موصول لكل من شرفنا بالحضور وهو أمر ليس غريب على أبناء امارات الخير والعطاء، وقال لا أملك سوى أن أقول لأحمد الفردان متعك الله بالصحة والعافية، وانت يا بوراشد تستحق كل التقدير ومهما قدمنا لك لا نستطيع ان نوفيك حقك، وتوجه بالشكر والتقدير الى كل القيادات الرياضية والرياضيين وفريق العمل بالمجلس الرياضي، وجميع ممثلي وسائل الإعلام.

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