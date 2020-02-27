الامارات | الشارقة يهدّد الوصل بعودة إيغور

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهدّد الوصل بعودة إيغور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق الوصل اليوم ضيفاً ثقيلاً على الشارقة، الساعة 20:15، ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في ظل حاجة الفريقين الشديدة للفوز.

وحصل الشارقة على دفعة معنوية كبيرة، بعد أن عاد نجمه الأبرز وصانع الألعاب البرازيلي، إيغور كورنادو، وشارك في الدقائق الأخيرة من مباراة كلباء في كأس رئيس الدولة قبل أيام، وهي الأولى له بعد غياب دام أكثر من شهرين.

وعودة إيغور ستكون مفاجأة غير سارة لدفاع الوصل، بالنظر إلى خطورة اللاعب، الذي يعد مفتاح انتصارات الشارقة في الموسمين الماضي والجاري.

ولا بديل للشارقة، الخامس حالياً بـ28 نقطة، عن تحقيق الفوز وبلوغ النقطة 31، في حال أراد البقاء قريباً من الصدارة، والحفاظ على أمل الدفاع عن لقبه في الدوري، حيث يبتعد حالياً عن شباب الأهلي المتصدر بثماني نقاط.

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في المقابل، فإن الوصل يمر بمرحلة حرجة في أعقاب تراجع نتائجه، إذ تعرض لخسارة كبيرة أمام العين بستة أهداف مقابل خمسة، في ربع نهائي الكأس، في حين يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

الوصل الذي يخطط بقوة لاستعادة توازنه والعودة إلى تحقيق نتائج إيجابية ومصالحة جماهيره، في المقابل يخشى الخسارة السادسة في الدوري، بينما فاز في ست مباريات وتعادل في خمس.

وفي الموسم الحالي تعرض الوصل لهزيمتين قاسيتين أمام الشارقة، في خلال أسبوع واحد، إذ خسر في كأس الخليج العربي 4-صفر، بينما تلقى 5-1 في الدوري، ما يجعل المباراة بالغة الأهمية للوصل لرد اعتباره.

وتوقع مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، ومدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، مباراة صعبة على الجانبين، وقالا في المؤتمر الصحافي إن هذه النوعية من اللقاءات تحتاج إلى تركيز عالٍ جداً طوال دقائقها، بينما طالب ريجيكامب لاعبيه بتجنب الأخطاء الدفاعية القاتلة.

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