يوفنتوس يسقط أمام ليون في ثمن نهائي دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

سقط فريق يوفنتوس الإيطالي، أمام مضيفه أوليمبيك ليون الفرنسي، في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالخسارة، بنتيجة 0-1، في إنتظار الحسم في موقعة الإياب.أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف مقابل لا شيء، جاء في الدقيقة 31، بعد توغل رائع من الجهة اليسرى عن طريق حسام عوار، الذي لعب الكرة للوكاس توسارت أمام المرمى، ليضعها في الشباك.وفي الشوط الثاني عزز ماوريسيو ساري خط الهجوم بالدفع بكل من جونزالو هيجوايين، وآرون رامسي، وفيدريكو برنارديسكي من أجل الوصول إلى هدف التعادل.ولكن فريق السيدة العجوز لم يتمكن من الوصول إلى مبتغاه، حيث صمد فريق أوليمبيك ليون، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

